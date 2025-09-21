Володин: вопрос поддержки участников СВО остается приоритетным

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что поддержка участников специальной военной операции и их близких остается главным приоритетом для парламента. По его словам, на сегодняшний день принято 140 законов, направленных на обеспечение помощи бойцам и семьям военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В видеообращении, опубликованном на его канале в Max, господин Володин подчеркнул, что сформирована эффективная система поддержки, которая является основой для решения вопросов участников СВО. «Нам надо думать о стране. Нам надо сделать всё для людей и, конечно, для Победы»,— отметил он.

Спикер добавил, что законодательство постоянно корректируется в связи с изменением ситуации, чтобы принимать более эффективные меры и достигать задач, поставленных при начале спецоперации. Сейчас в Госдуме рассматривается 26 новых законопроектов, направленных на дальнейшее усиление социальной и трудовой защиты участников СВО.