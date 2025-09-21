Оренбуржье попало в тройку регионов-лидеров по выполнению программы капремонта

Оренбуржье заняло второе место в России по выполнению программы капитального ремонта. В 2024 году регион был на шестой позиции, но к настоящему моменту план выполнен более чем на 53%. Об этом сообщает областное правительство.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты приняли работы в 227 многоквартирных домах, охватывающих более 1 млн кв. м. В 103 домах отремонтировали крыши, в 37 — фасады, в 66 — инженерные сети, а в 48 домах установили 205 новых лифтов. Благодаря этим работам улучшены жилищные условия почти 35,6 тыс. жителей региона.

В частности, накануне был завершен ремонт крыши в доме №1 на улице Липовой и доме №249 по улице Шевченко в Оренбурге, а также закончены работы на улице Полевой, дом 2 в Северном районе.

Георгий Портнов