Оперштаб Кубани опроверг фейк о 60% потерях урожая из-за атак на НПЗ

Информация о том, что аграрии Краснодарского края якобы потеряют до 60% урожая из-за дефицита топлива, не соответствует действительности. Об этом сообщает оперштаб региона.

В ведомстве пояснили, что в мессенджерах распространяется поддельный скриншот новости: текст был сфабрикован и наложен на публикацию Портала органов исполнительной власти Кубани о фестивале фиджитал-баскетбола. В качестве примера подлога указана цитата о «Правительстве Краснодарского края», хотя высший орган власти в регионе — администрация.

По данным минсельхоза края, на Кубани уже собрано 9,3 млн т зерна, а аграрии обеспечены топливом, техникой и запчастями. Сейчас продолжается уборка риса, сои, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы.

Анна Гречко