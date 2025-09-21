Полиция выясняет обстоятельства ДТП с двумя погибшими водителями под Саратовом

В Петровском районе Саратовской области в результате ДТП погибли два водителя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла в 20:20 накануне, 20 сентября, близ села Сосновка. Там столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Лада Приора». За рулем первого находился мужчина 1966 года рождения, второго — мужчина 1996 года рождения.

В результате аварии водитель отечественной легковушки погиб на месте, водитель иномарки скончался в машине «скорой». Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов