Главные анонсы 22–28 сентября

22 сентября, понедельник

Банк ВТБ понизит процентные ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса на 2,5%.

В Москве в Общественной палате РФ пройдет встреча с гостями первой Всемирной общественной ассамблеи из стран Латинской Америки.

В Самаре Красноглинский районный суд вынесет приговор двум фигурантам дела об отравлении напитком «Мистер Сидр», от которого погибли 50 человек.

В Нью-Йорке состоится заседание высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в ознаменование 80-й годовщины ООН.

23 сентября, вторник

В России начнутся продажи Apple iPhone 17.

В Калмыкии будут открыты для поклонения мощи Будды Шакьямуни — одна из величайших святынь буддийского мира, временно переданная России Индией.

В Нью-Йорке, как ожидается, президент США Дональд Трамп выступит с речью на Генеральной ассамблее ООН.

В Великобритании будет объявлен шорт-лист Букеровской премии.

24 сентября, среда

В подмосковном Нахабино начнется Российский интернет-форум (РИФ).

В Сочи откроется 10-й Южный форум пивоваров.

25 сентября, четверг

В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня в ООН пройдет встреча глав МИДов государств—членов G20.

В Москве на ВДНХ откроется Всемирная атомная неделя (World Atomic Week) — мировое атомное экспо по атомным и смежным отраслям.

В Москве начнется V Всероссийский музыкальный конкурс (номинация «Дирижирование оркестром русских народных инструментов»).

В Санкт-Петербурге в заочной форме пройдет годовое собрание акционеров VK, на котором изберут новый состав совета директоров.

26 сентября, пятница

В мессенджере Мах будет запущена функция подписания электронных юридически значимых документов цифровой подписью с помощью приложения «Госключ».

В Риге (Латвия) начнется двухдневное заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов для обсуждения выполнения решений саммита в Гааге о повышении военных расходов до 5% ВВП.

27 сентября, суббота

В Нью-Йорке запланировано выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.

В Москве откроется VIII Московский молодежный форум «Наследие».

В Москве пройдет Московский мотофестиваль на Воробьевых горах.

28 сентября, воскресенье

В Молдавии состоятся парламентские выборы.

В Азербайджане стартуют Игры стран СНГ «Азербайджан 2025».