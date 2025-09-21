Главные анонсы 22–28 сентября
Важные и интересные события предстоящей недели
22 сентября, понедельник
Банк ВТБ понизит процентные ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса на 2,5%.
В Москве в Общественной палате РФ пройдет встреча с гостями первой Всемирной общественной ассамблеи из стран Латинской Америки.
В Самаре Красноглинский районный суд вынесет приговор двум фигурантам дела об отравлении напитком «Мистер Сидр», от которого погибли 50 человек.
В Нью-Йорке состоится заседание высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в ознаменование 80-й годовщины ООН.
23 сентября, вторник
В России начнутся продажи Apple iPhone 17.
В Калмыкии будут открыты для поклонения мощи Будды Шакьямуни — одна из величайших святынь буддийского мира, временно переданная России Индией.
В Нью-Йорке, как ожидается, президент США Дональд Трамп выступит с речью на Генеральной ассамблее ООН.
В Великобритании будет объявлен шорт-лист Букеровской премии.
24 сентября, среда
В подмосковном Нахабино начнется Российский интернет-форум (РИФ).
В Сочи откроется 10-й Южный форум пивоваров.
25 сентября, четверг
В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня в ООН пройдет встреча глав МИДов государств—членов G20.
В Москве на ВДНХ откроется Всемирная атомная неделя (World Atomic Week) — мировое атомное экспо по атомным и смежным отраслям.
В Москве начнется V Всероссийский музыкальный конкурс (номинация «Дирижирование оркестром русских народных инструментов»).
В Санкт-Петербурге в заочной форме пройдет годовое собрание акционеров VK, на котором изберут новый состав совета директоров.
26 сентября, пятница
В мессенджере Мах будет запущена функция подписания электронных юридически значимых документов цифровой подписью с помощью приложения «Госключ».
В Риге (Латвия) начнется двухдневное заседание Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов для обсуждения выполнения решений саммита в Гааге о повышении военных расходов до 5% ВВП.
27 сентября, суббота
В Нью-Йорке запланировано выступление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на неделе высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН.
В Москве откроется VIII Московский молодежный форум «Наследие».
В Москве пройдет Московский мотофестиваль на Воробьевых горах.
28 сентября, воскресенье
В Молдавии состоятся парламентские выборы.
В Азербайджане стартуют Игры стран СНГ «Азербайджан 2025».