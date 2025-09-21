Следствие возбудит дело по факту нарушения жилищных прав астраханского сироты

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении жилищных прав сироты из Астраханской области. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Как выяснилось, с 2015 года проживающий в Астраханской области сирота состоит на учете лиц, которым полагается жилое помещение. В сентябре 2017 года суд постановил обеспечить его положенным по закону жильем, но до сих пор ему его не предоставили.

Неоднократные обращения в уполномоченные органы остались без внимания. Сироте приходится арендовать жилье на свои деньги.

По поручению господина Бастрыкина и.о. руководителя астраханского следственного управления Владимир Смирнов возбудит уголовное дело и доложит о результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Павел Фролов