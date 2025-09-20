«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии

«Манчестер Юнайтед» дома, на стадионе Old Trafford, обыграл лондонский «Челси» в матче пятого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 2:1, в ней было два удаления — по одному с каждой стороны.

Фото: Phil Noble / Reuters

«Челси» остался в меньшинстве уже на пятой минуте после того как вратарь команды Роберт Санчес перед своей штрафной снес Брайана Мбемо, вышедшего один на один. На 14-й минуте полузащитник хозяев Бруну Фернандеш открыл счет, а на 37-й его одноклубник Каземиро удвоил преимущество хозяев. Впрочем, именно бразилец и уравнял составы: он получил вторую желтую карточку в добавленное к первому тайму время. Во второй половине игры «Челси» удалось отыграть только один мяч: на 80-й минуте отличился Тревор Чалоба.

«Юнайтед» одержал вторую победу в текущем сезоне. На его счету семь очков в пяти турах, он занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Челси» потерпел первое поражение в лиге и теперь идет шестым с восемью очками.

В следующем туре манчестерцы 27 сентября на выезде сыграют с «Брентфордом». В тот же день «Челси» примет «Брайтон». Перед этим лондонцам предстоит сыграть матч Кубка английской лиги: 23 сентября они отправятся в гости к «Линкольну» из третьего дивизиона. «Манчестер Юнайтед» уже покинул этот турнир, проиграв клубу четвертой лиги «Гримсби Таун».

Арнольд Кабанов