На Украине мужчина открыл стрельбу по полицейским при проверке документов

В Кировоградской области Украины мужчина открыл стрельбу по полицейским при процедуре проверки документов. Двое патрульных получили ранение, сообщили в пресс-службе национальной полиции страны.

Правоохранительные органы Украины все еще не поймали стрелка. Объявлена специальная операция по его поимке.

«В результате стрельбы начальник СРПП (сектора реагирования патрульной полиции. — “Ъ“) получил огнестрельное ранение в живот, а его напарник — ранение руки»,— сообщили в украинском ведомстве.

Сообщение о стрельбе поступило правоохранительным органам в 16:03 по местному времени (16:03 мск). Инцидент произошел в селе Песчаный Брод Новоукраинского района.