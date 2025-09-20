Пашинян недоволен обилием турецких топонимов в армянской жизни

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил непонимание, почему армянские товары, супермаркеты и футбольные клубы продолжают носить названия, связанные с турецкими топонимами. Его в частности шокировало, что армянские дети не знают, что Арарат — это турецкая гора, передает информагентство Armenpress.

«Я подошел к костру, спросил детей, какая самая высокая гора в Армении. 70 процентов детей ответили, что Арарат. Они даже не знают, что Арарат не находится на территории Республики Армения»,— сказал премьер на 7-м съезде партии «Гражданский договор».

Господин Пашинян сказал также, что не понимает, почему в Европе футбольные клубы могут спокойно называться по имени города, где они играют («Ливерпуль», «Милан», «Барселона»), в то время как в Армении команды часто носят названия, отсылающие к топонимам, которые сегодня ассоциируются с Турцией. «Смотрю новости: "Ван“ победил "Алашкерт“». Задаюсь вопросом: может ли это иметь отношение к развитию футбола?»,— отметил глава армянского правительства. В качестве вариантов названия для футбольных клубов премьер предложил «Раздан», «Иджеван» и «Арташат». Все это древние города, которые и сегодня находятся под контролем Армении.

Схожая проблема, по словам Никола Пашиняна, есть и с названиями супермаркетов. В этой связи он упомянул сети «Ван», «Алашкерт» и «Адана».

Премьер-министр подчеркнул, что текущая модель армянского патриотизма создана советским «Главлитом». Ведомство, по мнению господина Пашиняна, намеренно публиковало книги, не связанные с реальной Армений, чтобы между народами Армянской ССР возникли противоречия, которыми могла воспользоваться центральная власть.

Города Алашкерт (современное турецкое название – Элешкирт. — «Ъ»), Адана и Ван некогда входили в состав армянского государства. Ван, перешедший под контроль армянской династии Оронтидов в VII веке до н.э. и вовсе был какое-то время ее центром. Власть над этими населенными пунктами была утрачена армянами тысячелетия назад.