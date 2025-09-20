В Сердобске украинский БПЛА приземлился в сквере

Над Сердобском сбили вражеский беспилотник самолетного типа, написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Дрон вывели из строя при помощи системы радиоэлектронной борьбы.

«Беспилотник совершил посадку в городском сквере»,— написал глава региона. Место оцепили росгвардейцы, работают экстренные службы. Специалисты изучают аппарат, сообщил губернатор.

Олег Мельниченко попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Никита Маркелов