Депутат Госдумы Михаил Матвеев предложил ввести сбор с ресторанов на нужды СВО

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Михаил Матвеев выступил с инициативой отдавать 1% от чека в ресторанах на поддержку участников СВО. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

Средства от заработка ресторанов предлагается направлять в фонд «Защитники Отечества», который помогает ветеранам спецоперации и их семьям. По словам парламентария, указанный законопроект заставит посетителей заведений задуматься о военнослужащих, которые защищают Родину. Михаил Матвеев отметил, что он выступил с этой инициативой еще в начале спецоперации в 2022 году, однако федеральный парламент до сих пор не рассмотрел законопроект.

Георгий Портнов