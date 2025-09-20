В Самарской области три человека погибли в ДТП с четырьмя авто

Смертельная авария произошла в Сергиевском районе Самарской области днем в субботу, 20 сентября. Происшествие случилось в 13:55 (MSK+1) на 81,4 км трассы М-5. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По предварительной информации, на трассе столкнулись четыре автомобиля. В результате происшествия три человека погибли, двоим пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь на месте. Еще один человек госпитализирован.

На месте ДТП продолжают работают полиция и пожарные. Устанавливаются причины аварии.

Георгий Портнов