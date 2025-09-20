«Терминал-Ресурс» построит в Шушарах торговый центр

Застройщик «Терминал-Ресурс» возведет в Шушарах на углу Усть-Славянского шоссе и Сарицкой улицы торговый центр площадью около 33 тыс. кв. м. Строительство уже согласовал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Размер инвестиций в проект в компании не раскрывают. Эксперты оценивают вложения в 300 млн руб. Рядом с ТЦ также появится котельная. Архитектурный облик проекта комитет по градостроительству и архитектуре согласовал еще в 2024 году. Внешний вид комплекса разработало ООО «Интерколумниум».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компании, связанные с акционером сети «О’Кей» Борисом Волчеком, отказались от идеи сноса ТК Prisma на улице Бутлерова, 42А, ради строительства на его месте многофункционального общественного здания.

Андрей Маркелов