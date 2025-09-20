В Сочи произошла авария, в которой погиб пассажир мотоцикла

На территории Сочи произошла авария, в которой погиб 35-летний пассажир мотоцикла Yamaha. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

ДТП случилось около 10:25 мск на автодороге «Адлер — Красная Поляна», 39 км + 80 м. На правом закруглении дороги водитель мотоцикла выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Exeed.

Пассажир мотоцикла погиб на месте происшествия, водитель получил травмы.

Алина Зорина