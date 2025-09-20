В Волжском под суд пойдет няня за смерть съевшего макароны 11-месячного малыша

В Волгоградской области суд рассмотрит в отношении 30-летней няни из Волжского уголовное дело по факту смерти ребенка (п.п. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в прошлом году фигурантка опубликовала в интернете объявление с предложением оказания услуг няни за денежное вознаграждение. Она находилась в декретном отпуске по уходу за своим ребенком. У фигурантки не было медицинской подготовки, она не имела навыков оказания первой помощи. При этом она знала, что детей до одного года запрещено кормить твердой пищей, о чем ей рассказали врачи-педиатры.

В апреле этого года семейная пара из Волжского впервые договорилась с фигуранткой, что оставит под ее присмотром своего 11-месячного сына. Второй раз родители передали ей ребенка в ночь на 4 мая.

Утром того дня фигурантка накормила мальчика отварными макаронами, положила его на диван и отправилась в другую комнату. Когда она вернулась через 40 минут, увидела задыхающегося ребенка. Его кожа стала другого цвета. Помочь малышу она не смогла.

На место прибыли врачи, которые констатировали смерть мальчика. Он скончался в результате механической асфиксии из-за закрытия просвета дыхательных путей пищей.

Свою вину фигурантка признала частично. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Волжский городской суд Волгоградской области на рассмотрение.

Павел Фролов