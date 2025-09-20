Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с аварийным домом в Самаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о ситуации с аварийным домом на улице Санфировой в Самаре. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается глава регионального СУ СКР Павел Олейник. Информацию разместил информационный центр ведомства в субботу, 20 сентября.

Основанием для вмешательства в ситуацию главы СКР стало обращение жительницы Самары в соцсети «ВКонтакте». Она написала о том, что дом на улице Санфировой, в котором она проживает, никак не расселят.

По словам заявительницы, двухэтажное здание 1948 года признали аварийным в 2015 году, с тех пор была расселена только часть жильцов. Семье заявительницы и ее соседям так и не предоставили новые квартиры, но предупредили о возможном принудительном выселении. СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело.

Георгий Портнов