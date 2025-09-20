Прокуратура проверит обрушение на стройке в Новороссийске, где погибли люди

Прокуратура Новороссийска организовала проверку обстоятельств и причин обрушения траншеи в Новороссийске, где погибли два специалиста. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В микрорайоне Цемдолина Новороссийска утром 20 сентября обрушилась боковая стена траншеи при строительстве ливневой канализации. На месте от полученных травм погибли два работника.

По итогам проверки прокуратура примет соответствующие меры реагирования.

Алина Зорина