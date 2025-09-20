Прокуратура проверит обрушение на стройке в Новороссийске, где погибли люди
Прокуратура Новороссийска организовала проверку обстоятельств и причин обрушения траншеи в Новороссийске, где погибли два специалиста. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В микрорайоне Цемдолина Новороссийска утром 20 сентября обрушилась боковая стена траншеи при строительстве ливневой канализации. На месте от полученных травм погибли два работника.
По итогам проверки прокуратура примет соответствующие меры реагирования.