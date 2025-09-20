При строительстве ливневки в Новороссийске погибли два рабочих
В Новороссийске при строительстве ливневой канализации на улице Красина обрушилась стена траншеи, под завалами погибли два рабочих. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Боковая стена траншеи обвалилась и засыпала двух работников. На место происшествия прибыли спасательные службы и медики. Сразу начались экстренные работы по извлечению людей из-под завалов. Однако спасти пострадавших не удалось — оба скончались от полученных травм.
Ранее у подрядной организации, ведущей строительные работы, нарушений зафиксировано не было. Следственный комитет проводит проверку по факту случившегося.
«Администрация и городская Дума Новороссийска выражают искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении властей.