В Бузулуке грузоперевозчик скрыл от фискалов более 3,5 млн рублей

Руководство компании из Бузулука, которая специализируется на грузоперевозках, подозревается в сокрытии более 3,5 млн руб. от налоговой службы. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

По версии следствия, в 2025 году руководство местного ООО, пыталось избежать принудительного взыскания недоимки по налогам и сборам и скрыло от ФНС указанную сумму.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. Расследование продолжается.

Георгий Портнов