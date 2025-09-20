Пензенца заключили под стражу за избиение двухлетнего сына сожительницы

Городищенский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил в отношении 24-летнего местного жителя уголовное дело об истязании ребенка (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, с августа по сентябрь этого года фигурант избивал двухлетнего сына сожительницы. Его задержали, суд по ходатайству следователя постановил заключить его под стражу.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Следствие выясняет все обстоятельства совершенного преступления.

Павел Фролов