Глава СКР заинтересовался скандалом с благоустройством парка в Оренбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования ситуации с благоустройством парка имени Ленина в Оренбурге. В центральном аппарате по этому вопросу отчитается глава регионального следствия Вячеслав Зудерман. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Председатель СКР Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее СМИ сообщили о том, что несмотря на выделенные в 2020 году средства, парк находится в неудовлетворительном состоянии. В частности, разрушается мемориал «Братская могила красногвардейцам». Штукатурка осыпается, на монументе образовались трещины, а освещение не работает.

Местные власти не принимают мер для решения проблем, утверждают журналисты. Следственное управление СКР по Оренбургской области начало проверку.

Георгий Портнов