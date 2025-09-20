Прокладку магистрального водопровода в Сочи осложнили дожди

Строительство магистрального водовода в Сочи временно затруднено из-за подъема уровня грунтовых вод после сильных дождей, работы планируют завершить в ближайшие часы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Прокладка водопровода методом горизонтального направленного бурения велась ночью на участке возле федеральной трассы в районе железнодорожной станции Адлер в направлении центра Сочи. Из-за строительства транспорт движется по одной полосе. Сильные ливни накануне привели к повышению уровня грунтовых вод на стройплощадке, что осложнило процесс прокладки водовода.

«Просим отнестись с пониманием и по возможности воздержаться от выезда во время проведения работ, если в этом нет необходимости, чтобы не создавать дополнительную нагрузку», — отметили в мэрии Сочи.

Магистральный водопровод от резервуаров «Чайфабрика» до границ Адлерского района возводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Проект направлен на создание надежной системы водоснабжения в Адлере, а также в Хостинском и части Центрального районов. Реализация позволит повысить надежность поставки воды для 200 тыс. человек и создать резервы с учетом развития территорий, включая отдаленные населенные пункты.

Алина Зорина