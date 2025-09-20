В Геленджике задержали подозреваемого в разбойном нападении

Полиция Геленджика задержала 42-летнего неоднократно судимого жителя Северского района, который подозревается в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Рядом с Андреевским собором житель Кубани напал на 62-летнюю приезжую из Санкт-Петербурга. Угрожая ей канцелярским ножом, он украл у нее 3 тыс. руб. и мобильный телефон.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Алина Зорина