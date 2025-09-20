В Волгограде обломки беспилотника повредили котельную на Хрустальной

Волгоградская область в очередной раз подверглась массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил сегодня, 20 сентября, в своем Telegram-канале губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона отметил: обломки БПЛА упали в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Красноармейском районах Волгограда и в Ольховском районе области. Пострадала котельная на ул. Хрустальная — повреждено остекление.

В результате атаки беспилотников загорелась сухая растительность на пустыре по ул. Ленинаканская в Красноармейском районе. К настоящему времени огонь потушен. Согласно предварительным сведениям, никто не пострадал, разрушений и возгораний строений нет.

Павел Фролов