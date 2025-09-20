БПЛА повредили два жилых дома в Саратове, госпитализировали пострадавшую

В результате атаки беспилотников в двух многоквартирных домах в Саратове частично выбило окна, повреждены несколько автомобилей. Об этом сообщил сегодня, 20 сентября, в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы Саратовской области, для жильцов получивших повреждения домов организован пункт временного размещения на базе близлежащей школы. Как только все оперативные процедуры сегодня завершатся, они вернутся в свои квартиры. Если потребуется, как уточнил господин Бусаргин, организуют места для временного проживания.

Губернатор подчеркнул: в результате атаки БПЛА пострадала женщина, ее увезли в лечебное учреждение, где оказали необходимую помощь. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.

На месте происшествия развернут оперативный штаб, для определения ущерба проводится поквартирный обход. Роман Бусаргин поручил администрации Саратова как можно скорее организовать восстановление оконных блоков поврежденных жилых домов. Деньги на это выделят из регионального бюджета.

Павел Фролов