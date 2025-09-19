Германия получила золото эстафеты Сочи-2014 после дисквалификации россиян

МОК утвердил новое распределение наград Олимпиад в Ванкувере и Сочи после окончательной дисквалификации российского биатлониста Евгения Устюгова. Об этом сообщается на сайте организации по итогам заседания исполкома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В мае Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляции господина Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда о его дисквалификации. В результате российский спортсмен вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным лишился золота в эстафете на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Также были аннулированы его результаты Олимпиады 2010 года, где он потерял золото в масс-старте и бронзу в эстафете.

Золотую медаль в эстафете в Сочи выиграла сборная Германии, в состав которой входили Эрик Лессер, Даниэль Бем, Арнд Пайффер и Симон Шемпп. Серебро досталось команде Австрии, а бронзу завоевала Норвегия.

В масс-старте на Олимпиаде в Ванкувере победил француз Мартен Фуркад, который теперь имеет шесть олимпийских золотых медалей. На втором месте оказался словак Павол Гурайт, а третьим стал австриец Кристоф Зуман. Бронзовую медаль в эстафете получила команда Швеции, состоящая из Фредрика Линдстрема, Карла Йохана Бергмана, Маттиаса Нильссона и Бьона Ферри.

После перераспределения медалей у сборной России на Олимпиаде 2010 года осталось два золота, как и по итогам Игр 2018 года в Пхенчхане. Ранее три медали с Олимпиады в Ванкувере считались худшим результатом страны до соревнований в Южной Корее.

Господин Устюгов завершил свою карьеру в апреле 2014 года.

Мария Удовик