Приморскую набережную Сочи планируют развивать комплексно

Инвестор показал план комплексного развития территории Приморской набережной в Сочи. Благоустройство планируется на участке от концертного зала «Фестивальный» до отеля «Пулман», сообщила пресс-служба администрации города.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Проект КРТ включает различные концепции обновления верхней и нижней Приморских набережных. Предусмотрено возведение эскалаторов, строительство новых объектов гостеприимства, реставрация подпорных стен и благоустройство терренкура на панорамных террасах с вековыми соснами.

Инвестор предложил использовать насыпные территории как перспективное решение для рационального использования береговой линии и создания новых рекреационных зон.

Глава города Андрей Прошунин отметил, что любые подобные проекты должны обсуждаться с жителями, тщательно изучаться и планироваться, а также согласовываться с вышестоящими органами власти.

Он добавил, что при реализации проектов важно учитывать наличие инженерных сетей, транспортную доступность, логистику, создание современной инфраструктуры для работников и экологические аспекты. Мэр подчеркнул, что в Сочи придерживаются сбалансированной стратегии развития города.

На центральной Приморской набережной сейчас идет строительство новых защитных сооружений у Южного мола Сочинского морского порта. В первом этапе на пляже «Маяк» установили два волнолома с металлическими каркасами и природным камнем, которые находятся на расстоянии 130–150 м от берега. Второй этап включает строительство аналогичных сооружений протяженностью около 1,3 тыс. м от пляжа «Маяк» до парка имени Фрунзе.

Мария Удовик