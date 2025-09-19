Под Астраханью на реке Камардан утонули два человека

В Володарском районе Астраханской области на реке Камардан утонули двое местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Согласно предварительным сведениям, погибли жители села Новинка, когда рыбачили на весельной лодке. Судно нашли полузатопленным, ниже по течению очевидцы обнаружили тело 51-летнего мужчины.

В ходе поисковых мероприятий водолазы нашли мертвого 49-летнего астраханца. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов