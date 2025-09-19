Главные новости за 19 сентября. Сочи

За минувшие сутки южные регионы России черноморского бассейна накрыли мощные ливни. Рекордное количество осадков зафиксировали в курортной столице Сочи — 91 мм, что составляет 70% от месячной нормы.

В Сочи выпал первый снег в этом сезоне. Осадки покрыли горные трассы курорта «Роза Хутор».

Городские пляжи Сочи и Сириуса переходят на режим работы по фактической погоде из-за надвигающегося шторма силой 4-5 баллов с высотой волн до 2,5 м. По прогнозам специалистов, непогода настигнет курорт вечером 19 сентября и продолжится до конца следующего дня.

Россельхознадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении сочинского предпринимателя, который торговал запрещенными ветеринарными препаратами. Торговля ведется по правилам надлежащей аптечной практики.

Воспитанники секции ушу спортшколы №22 завоевали 21 медаль на XVII Всероссийских юношеских играх боевых искусств в Витязево. Сочинцы добились отличного результата, завоевав восемь золотых, 11 серебряных и две бронзовые медали.

Центральный районный суд Сочи арестовал счета и производственные активы ростовского холдинга «Форте» — одного из крупнейших поставщиков водонагревательного оборудования. Обеспечительные меры приняты по иску прокуратуры Сочи.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений решения нижестоящих инстанций по делу об отмене регистрации на выборы в городское собрание Сочи самовыдвиженца Сагида Напсо. Ответчик занимался благотворительностью во время предвыборной кампании и давал обещания, выполнение которых зависело от его избрания депутатом, что фактически является подкупом избирателей.

Центральный районный суд Сочи вынес обвинительный приговор четверым гражданам по статье о незаконной организации и проведении азартных игр. Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение по этому уголовному делу.