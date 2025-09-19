Главные новости за 19 сентября. Новороссийск

Следственный отдел по Новороссийску краевого СК РФ завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей воспитательницы детского сада, применившей насилие в отношении ребенка.

В Новороссийске могут экспортировать 3,1 млн т нефти на фоне снижения переработки и экспорта нефтепродуктов из России в первой половине сентября.

В 2025 году на реализацию краевых государственных программ в Новороссийске из регионального бюджета направлено более 8,8 млрд руб.

Работы по сбору осевшего мазута с морского дна в прибрежной зоне завершены. С 10 по 17 сентября водолазы у причала в поселке Джемете подняли на берег последние 443 мешка с нефтепродуктами

Все накопленные ветки и крупногабаритные отходы с мусорных площадок Новороссийска «Южный региональный оператор» планирует убрать до 21 сентября 2025 года.

Прокуратура Новороссийска по обращению супруги участника специальной военной операции (СВО) проверила отказ в выдаче сертификата на оплату санаторно-курортного лечения. Решение мотивировали отсутствием данных о непрерывном проживании заявителя в Краснодарском крае в течение года.

В Новороссийске возобновил работу экопункт по приему вторсырья.

Винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» подала в Роспатент заявку на регистрацию бренда уходовой косметики Abrau Club Cosmetics, который охватит товары от мыла до косметических масок и средств для отбеливания зубов.