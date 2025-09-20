Годовая инфляция в Удмуртии составила 9,09% в августе

В августе цены в Удмуртии снизились на 0,69% по сравнению с июлем, сообщает региональное отделение Банка России. Годовая инфляция в регионе составила 9,09%, что выше общероссийского уровня на 0,9 п.п.

Снижение цен на 1,3% за месяц наблюдалось в сфере услуг и на 1,07% на продукты питания, в то время как цены на непродовольственные товары в августе увеличились на 0,12%. Причинами замедления роста цен стали коррекция ценовой политики сотовых операторов и значительное снижение цен на плодоовощную продукцию.