Администрация Сочи завершила ремонт домов после атаки дронов

Администрация Сочи завершила восстановительные работы в зданиях, пострадавших от атаки беспилотников 9 сентября, когда были повреждены семь домов и погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В результате ночного удара дронов пострадали фасады семи зданий и несколько машин. В Адлерском районе погиб мужчина — осколки беспилотника попали в его автомобиль.

После инцидента специалисты осмотрели поврежденные объекты и составили план восстановления. В первую очередь заменили оконные блоки и стеклопакеты. Все работы, включая демонтаж и монтаж конструкций, выполнены для собственников, которые согласились с предложением властей.

Одновременно продолжается восстановление кровель, навесов, ворот и входных дверей в домах 121 и 13 на улице Пархоменко, уточнили в пресс-службе.

«Ъ-Сочи» писал, что в результате ночной атаки беспилотников на курорт погиб один человек, а семь домовладений в Адлерском районе получили повреждения от обломков дронов. Глава города Андрей Прошунин выразил соболезнования семье погибшего и сообщил о выплате 500 тыс. руб. из благотворительного фонда, а также о разработке порядка поддержки владельцев поврежденного имущества.

Мария Удовик