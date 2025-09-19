Прокуратура помогла защитить трудовые права пензенского строителя

Принятые прокуратурой Октябрьского района Пензы меры помогли защитить трудовые права 56-летнего строителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, в течение позапрошлого года житель Пензы работал на строительном объекте организации, где ему платили за работу и выдавали средства защиты. При этом фактические трудовые отношения незаконно подменялись многочисленными договорами подряда.

Суд по требованию прокуратуры обязал юридическое лицо выплатить строителю 20 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Также суд постановил проставить в трудовой книжке пензенца нужные записи и совершать отчисления положенных средств в пенсионный фонд.

Павел Фролов