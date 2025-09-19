Волгоградка получила четыре года колонии за обман 16 граждан на 1,8 млн рублей

Волжский городской суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 25-летней местной жительницы по уголовному делу о мошенничестве на сумму около 1,8 млн руб. (ч.ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, с января по июнь прошлого года фигурантка под разными предлогами занимала деньги у знакомых без намерения их возвращать. Также она публиковала в интернете объявления об изготовлении тортов на заказ, продаже оптом цветов, овощей и фруктов. Как только фигурантка получала от клиентов предоплату, больше на связь с ними не выходила.

Кроме того, волгоградка говорила предпринимателям на рынке, что якобы может продать их овощи. После получения продукции она распоряжалась ею по своему усмотрению, продавцы от нее деньги не получали. В общей сложности она обманула 16 граждан на сумму около 1,8 млн руб.

Свою вину фигурантка признала частично. По решению суда она получила четыре года исправительной колонии общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов