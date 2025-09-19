В Новороссийске автомошенники украли у мужчины более 2,7 млн рублей

В Новороссийске злоумышленники, действовавшие под предлогом продажи транспортного средства, похитили у местного жителя более 2,7 млн руб. В результате противоправных действий мужчина остался без денежных средств и без автомобиля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

В ходе проверки полицейские выяснили, что 68-летний пенсионер обнаружил в интернете привлекательное объявление от компании, предлагающей услуги по перевозке автомобилей из-за рубежа. Заинтересовавшись данным предложением, потерпевший вышел на связь с «торговым агентом».

Для того чтобы придать сделке видимость законности и благонадежности, лжепродавец оформил с мужчиной официальный договор купли-продажи. После того как все детали соглашения были уточнены, покупатель перевел на указанные реквизиты полную стоимость транспортного средства, составившую более 2,7 млн руб.

Сразу после получения денежных средств представитель фирмы полностью прекратил любые контакты, а вся информация о предлагавшейся услуге была оперативно удалена из интернета.