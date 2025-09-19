Постпред США при НАТО: Трамп не будет навязывать РФ и Украине условия соглашения

Президент США Дональд Трамп не будет навязывать условия мирного соглашения России и Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

«Мирное соглашение возможно только тогда, когда его примут обе стороны»,— сказал он в эфире Fox News. При этом Вашингтон готов использовать рычаги давления, чтобы способствовать переговорному процессу сторон, добавил господин Уитакер.

Президент России Владимир Путин говорил, что для достижения устойчивого урегулирования на Украине необходимо устранить первопричины конфликта. В числе условий — вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, а также отказ Украины от планов вступить в НАТО.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 сентября заявил, что Москва ожидает новых контактов с США по поводу урегулирования конфликта. Дональд Трамп заявлял, что скоро состоятся переговоры Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского при посредничестве американской стороны. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что Москва пока не видит такой возможности.