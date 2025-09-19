В Анапе уточнили график приема заявителей в МФЦ

Многофункциональный центр Анапы напомнил жителям о графике работы своих офисов. Получить государственные, региональные и муниципальные услуги можно в двух точках: на проспекте Революции, 3 в городе-курорте и на улице Тбилисской, 26 в станице Анапская.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Офисы принимают посетителей по следующему расписанию: понедельник, вторник, среда и суббота — с 09:00 до 18:00, четверг — с 12:00 до 20:00. Воскресенье является выходным днём.

Горячая линия МФЦ доступна по номеру 8-800-30-23-444. Консультации предоставляются с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 17:00. В выходные дни телефонная служба не работает.

Анна Гречко