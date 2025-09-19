Суд наказал жителя Балашова за игнорирование административных ограничений

В Саратовской области суд вынес приговор в отношении 38-летнего жителя Балашова по уголовному делу об игнорировании административных ограничений (ч. 1 ст. 314.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, с 5 по 7 мая этого года фигурант самовольно оставил место жительства в Балашове и стал проживать в Саратове без уведомления уполномоченного органа. Тем самым он проигнорировал установленные в отношении него судом административные ограничения.

Сотрудники полиции пресекли действия фигуранта. По решению суда он получил восемь месяцев лишения свободы строгого режима.

Павел Фролов