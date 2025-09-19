Суд оштрафовал жителя Саратова на 20 тыс. за удар полицейскому в грудь

В Саратове суд вынес приговор в отношении 35-летнего местного жителя по уголовному делу о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось в суде, полицейские задерживали нетрезвого фигуранта в магазине на ул. им. Загороднева В.И. за совершение им правонарушения по ст. 20.21 КоАП РФ. В тот момент он ударил стража порядка рукой в грудь. Произошло это 24 августа этого года.

Прокуратура Ленинского района Саратова поддержала государственное обвинение по уголовному делу. По решению суда фигурант получил штраф в 20 тыс. руб.

Павел Фролов