Как стало известно «Ъ-Новороссийск», Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу администрации Новороссийска, оспаривающую отказ в удовлетворении требований к ООО «Роял Фреш» об освобождении земельного участка площадью 3 га от ИСО-контейнеров. Спорная территория расположена в Цемдолине.

ООО «Роял Фреш» работает с 2011 года и имеет представительства в Новороссийске и Москве. Как сказано на сайте компании, «Роял Фреш» является одним из ключевых российских импортеров цитрусовых из Турции и Египта. Также компания работает с ключевыми производителями свежих фруктов и овощей из девяти стран Азии, Африки, Европы и Латинской Америки.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», бенефициаром является Ольга Егер. Выручка ООО «Роял Фреш» по итогам 2024 года составила 4,2 млрд руб., чистая прибыль — 744 тыс. руб.

В 2023 году по результатам внепланового контрольного мероприятия администрацией был составлен акт, в котором зафиксирован факт массового размещения контейнеров. После этого компании было направлено письмо о необходимости приведения участка в соответствие с установленным видом использования (по генеральному плану Новороссийска участок относится к зоне озеленения специального назначения). В ООО «Роял Фреш» требование проигнорировали, после чего мэрия обратилась в суд.

По версии властей, массовое складирование контейнеров организовано в непосредственной близости от жилых домов, что создает риск для жизни и здоровья населения, а также негативно влияет на окружающую среду и условия проживания граждан.

Суды отказали в удовлетворении требований властей, отметив, что администрация провела внеплановое контрольно-надзорное мероприятие без учета моратория, введенного постановлением правительства РФ от 10 марта 2022 года №336.

Кроме того, мэрия не смогла предоставить доказательства наличия реальной угрозы жизни и здоровью граждан, опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанной с осуществляемой обществом деятельностью на принадлежащем ему на праве собственности земельном участке, говорится в судебных актах.

Наталья Решетняк