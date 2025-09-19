В Анапе 18-летнему дрифтеру выписали три протокола

На одном из перекрестков Анапы в ночь на 19 сентября водитель иномарки совершал опасные маневры. По данным городской полиции, лихач подвергал риску не только себя, но и других участников движения.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Нарушителем оказался 18-летний житель Супсеха. В отношении молодого человека составили три административных протокола: за управление автомобилем с тонировкой, не соответствующей регламенту, за выезд на встречную полосу и за повреждение дорожного полотна.

Кроме того, с водителем провели профилактическую беседу о соблюдении ПДД. В полиции напомнили, что транспортное средство является источником повышенной опасности и требует строгого соблюдения правил.

Анна Гречко