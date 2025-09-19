В Саратовской области прокуратура добилась восстановления прав ИП

В Саратовской области Пугачевская межрайонная прокуратура помогла восстановить нарушенные права индивидуального предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что 22 образовательных учреждения района задолжали ИП в общей сложности более 500 тыс. руб. Задолженность сформировалась в рамках муниципальных контрактов на обслуживание пожарной сигнализации.

По итогам проверки надзорное ведомство внесло представление главе района. В настоящее время права хозяйствующего субъекта восстановлены.

Павел Фролов