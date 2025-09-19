Власти Новороссийска попросили не срывать оливки с новых деревьев на набережной

Специалисты МКУ «УЖКХ» высадили на набережной им. Адмирала Серебрякова в Новороссийске новые деревья: 27 олив европейских и пять фотиний красных. Власти города попросили жителей и гостей не срывать плоды с деревьев, так как они не предназначены для употребления в пищу и являются несъедобными. Об этом в Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности вице-мэра Новороссийска Рафаэль Бегляров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Рафаэля Беглярова Фото: Telegram-канал Рафаэля Беглярова

Высаженные растения адаптированы к климату Новороссийска, их посадили в объемные клумбы вдоль набережной. Власти города попросили жителей не срывать плоды с деревьев и не оставлять мусор и окурки в вазонах с высаженными зелеными насаждениями.