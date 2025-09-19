В Орске воспитателя детсада заподозрили в жестоком обращении с детьми

Начата проверка после публикаций в СМИ о жестоком обращении с воспитанниками детсада в Орске. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.

«В социальных медиа сообщается, что воспитатель одного из детских садов Орска совершает противоправные действия в отношении малолетних воспитанников»,— говорится в сообщении.

Силовики устанавливают обстоятельства. Они намерены дать правовую оценку действиям работников детсада.

Ранее родители детей, которые посещают детсад в Орске, сообщили журналистам о грубом воспитателе учреждения. Папы и мамы воспитанников обратили внимание на то, что их дети странно ведут себя после посещения детсада. Чтобы разобраться в ситуации, родители одного из детей закрепили на теле ребенка диктофон и привели его в детсад. Как рассказали журналистам отец и мать ребенка, на аудио попали звуки, похожие на шлепки, и грубые фразы воспитателя «Не скули как собака», «Всю плешь сожрала сегодня», «Заткнись, заткнись, заткнись, заткнись!».

Георгий Портнов