Представлены проекты в рамках разработки стратегии СЭР Ижевска до 2035 года

На этой неделе в Ижевске завершились проектные мастерские в рамках очередного этапа разработки стратегии социально-экономического развития (СЭР) города до 2035 года. На них работали федеральные и местные эксперты. По итогам мастерских рабочие группы предложили ряд проектов по пяти ключевым направлениям. Они лягут в основу портфеля проектов и дорожных карт развития Ижевска на ближайшие пять лет. На мероприятиях побывал корреспондент «Ъ-Удмуртия».

16-17 сентября в администрации Ижевска состоялись проектные сессии по направлениям «Креативные индустрии» (КИ), «МСП и базовые отрасли экономики» и «Благоустройство». Еще две — «Образование» и «IT-сервисы» — прошли в конце прошлого месяца, 25-27 августа. Проекты разрабатывались на основе экономических показателей от удмуртского филиала института экономики УрО РАН, а также с учетом результатов стратегических сессий, опросов горожан и глубинных интервью с экспертами. Их проводила медиагруппа Centre digital & media.

«Процесс формирования стратегии СЭР команда муниципалитета организовала по-новому: пошли от запросов жителей, от представления “каким люди хотят видеть Ижевск через 5-10 лет”. Проведена большая социология <...> уверен, у городской команды получится перезагрузить подходы к реализации стратегии СЭР: сделать так, чтобы документ “не лег под сукно” сразу после его утверждения, а был рабочим, реализуемым. И чтобы те активные горожане, кто принимал участие в формировании стратегии сейчас, через 10 лет могли спросить с управленческой команды результаты, а команде было о чем рассказать»,— сказал глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

В частности, эксперты мастерской КИ среди прочего предложили создать единый информационный центр «Бюро взаимодействия Ижевска» (БВИ) в качестве «проводника для креативного бизнеса и навигатора по культурной и событийной жизни города». В нем будет содержаться информация как о мерах поддержки и возможностях для развития КИ, так и о выставках, театральных премьерах и других событиях.

Другой проект КИ — создание городского креативный кластера и разработка общей айдентики. Это предложение на мастерской прокомментировала представитель минэкономики Удмуртии Альбина Прозорова: «Уже сегодня у нас есть программы, позволяющие привлекать федеральное финансирование на организацию таких пространств. Ключевая задача сейчас — найти заинтересованных предпринимателей, которые при нашей поддержке готовы выступить реализовать проект по созданию креативного кластера». Инфраструктура поддержки отрасли будет определена в ближайшее время.

На мастерской «МСП и базовые отрасли» эксперты предложили проекты «Цифровой портрет» (потенциального работника.— ред.) и две системы масштабирования бизнеса — от малого к среднему, и для социальных предпринимателей. Участники рабочей группы считают, что максимального экономического и социального эффект город достигнет через «доращивание» бизнеса.

Эксперты мастерской «Благоустройство» среди прочего предложили запустить чат-бота «Мой двор» и систему по развитию многофункциональных площадок и скверов «Парки в шаговой доступности», проводить конкурсы во дворах. «Во-первых, нужно “сшить” различные структуры, вовлеченные в процесс благоустройства. Во-вторых, крайне важно создавать дополнительные каналы для демонстрации горожанам реальных изменений. Люди должны видеть и ценить каждую, даже маленькую победу: “отремонтировано 5 км трамвайных путей” — это конкретный результат, который улучшает жизнь»,— отметила внешний эксперт правительства Москвы Наталия Елисеева.

В августе на мастерской «IT-сервисы» эксперты в первую очередь предложили разработать интегрирующие сетевые сервисы — единый портал Ижевска и единую карту горожанина. Отдельный проект — городской общественный Wi-Fi. На мастерской «Образование» рассмотрели проект программы софинансирования приобретения жилья для молодых специалистов «Дом в моей столице», школу управленцев для бюджетных учреждений, а также проект «Я люблю Ижевск».

В дальнейшем проекты будут интегрированы в единую экосистему в рамках стратегии СЭР. Итоговый документ представят в ноябре

Напомним, о разработке стратегии СЭР было объявлено в конце весны. В мае была опрошена 1,1 тыс. ижевчан, проведены глубинные интервью с экспертами, в июне — выработаны гипотезы развития города. В июле горадминистрация совместно с CDM провела пять стратсессий по темам «Креативные индустрии», «Образование и карьера», «Благоустройство», «Поколенческая теория», «Безопасность». В августе—сентябре завершился этап проектных мастерских. В ноябре презентуют стратегию СЭР.