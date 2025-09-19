В Сочи продлили штормовое предупреждение до 20 сентября
Власти Сочи предупредили жителей и туристов об ухудшении погодных условий до 20 сентября. Согласно прогнозу метеорологов, на территории курорта и федеральной территории Сириус ожидается шторм силой 4-5 баллов с высотой волн от 1,3 до 2,5 м, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
Также прогнозируется усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. По данным пресс-службы мэрии, в Черном море возможны волны высотой до 2 м, дожди с грозами, градом и сильным ветром. В экстренном предупреждении сообщалось о возможности образования смерчей в районе от Магри до Веселого, включая Сочи и территорию Сириус.
По поручению главы города Андрея Прошунина все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Экстренные службы находятся в повышенной готовности.
Руководители санаториев заранее проинформировали отдыхающих о неблагоприятных погодных условиях. Работа пляжей организована с учетом текущей погоды.
В горах города остаются 13 туристических групп общей численностью около 90 человек. Спасатели напомнили о необходимости регистрации маршрутов и сопровождения профессиональными инструкторами.
Жителям и гостям курорта рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями. Власти просят учитывать штормовые предупреждения при планировании отдыха и следить за информацией от МЧС. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.