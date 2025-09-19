Прокуратура утвердила обвинение по делу экс-главы «Городской УК» Наиля Кутдузова

Прокуратура Удмуртии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего руководителя «Городской УК» Наиля Кутдузова, сообщили в надзорном ведомстве. Ему инкриминируется присвоение и растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиль Кутдузов (архивное фото 2019 года)

Фото: Оксана Мымрина Наиль Кутдузов (архивное фото 2019 года)

Фото: Оксана Мымрина

Следствие считает, что Наиль Кутдузов с марта 2021-го по июль 2023 года получил на счет УК от собственников и пользователей помещений многоквартирного дома в Ижевске на ул. Ленина, 19, средства, достаточные для оплаты поставленных ПАО «Т Плюс» коммунальных ресурсов. Однако, следует из обвинения, руководитель УК произвел лишь частичную оплату, не перечислив на счет ресурсоснабжающей организации более 1,8 млн руб. Дело рассмотрит Устиновский райсуд Ижевска.

Сейчас Наиль Кутдузов находится в колонии. В январе 2023 года он уже был признан виновным в присвоении с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК). Свою вину подсудимый Кутдузов не признал. Тогда его приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии. В феврале 2024 года обвиняемый был осужден за злостное неисполнение решений суда (ч. 2 ст. 315 УК). Дело касалось уклонения от погашения кредиторской задолженности перед ресурсоснабжающей организацией.

Напомним, в январе 2025 года его отца, экс-депутата Госсовета Удмуртии Рауфа Кутдузова вернули в СИЗО. Он проходит по уголовному делу о мошенничестве. Следствие считает, что в 2020-2022 годах он изъял с жителей двух многоквартирных домов в Устиновском районе Ижевска почти 562,8 тыс. руб. за счет завышенных квитанций на теплоэнергию.

В 2019 году Наиль и Рауф Кутдузовы вместе с другими фигурантами проходили по уголовному делу о перечислении 184 млн руб. жильцов многоквартирных домов за услуги ЖКХ на счета аффилированных с ними организаций.

