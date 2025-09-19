Павел Десятков назначен на пост главного тренера клуба КХЛ «Лада»

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» назначил на пост главного тренера Павла Десяткова. Он сменил Бориса Миронова, отправленного в отставку после четырех поражений подряд.

Контракт с Десятковым рассчитан до конца текущего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Задача выйти в play-off не меняется, сезон только начался — сейчас очень многие буксуют на старте, и мы в том числе. Верим, что ситуация поправима, ведь играть ещё более 60 игр», — приводит пресс-служба «Лады» слова генерального директора клуба Александра Харламова.

После пяти матчей «Лада» набрала 2 очка и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Десятков является воспитанником «Лады», в качестве игрока провел за команду восемь сезонов. В сезоне-2023/24 вошел в тренерский штаб тольяттинского клуба. В прошлом сезоне Десятков возглавлял подмосковный «Витязь», который летом был исключен из числа участников КХЛ.