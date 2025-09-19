В Саратове возбудили дело после обрушения кладки дома по ул. им. Мичурина И.В.

Следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего выполнения работ и оказания услуг управляющей организацией (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно предварительным сведениям, у многоквартирного дома № 66 по ул. им. Мичурина И.В. обрушилась кирпичная кладка. Произошло это в результате ненадлежащих работ по общему содержанию здания.

Следователь изучил место обрушения кладки, выясняются все обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит оценить действия ответственных лиц управляющей компании.

Павел Фролов