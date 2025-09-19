Астраханцу дали восемь лет колонии за убийство постоялицы дома-интерната

Вступил в законную силу приговор жителю Астрахани по уголовному делу об убийстве постоялицы ГАСУ АО «Астраханский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в декабре прошлого года осужденный на почве ревности ударил ножом постоялицу указанного дома-интерната в здании этого учреждения. В результате она погибла на месте.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к восьми годам исправительной колонии строгого режима. Защита просила смягчить наказание, но вышестоящая судебная инстанция оставила приговор без изменений.

Павел Фролов